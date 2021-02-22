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Кастрюля BergHOFF Moon 2,5л 4491008

Артикул: 307354
Кастрюля BergHOFF Moon 2,5л 4491008
2 960 руб. 
5 370 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307354
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Moon
filter_noneТовар входит в коллекцию Moon

Коллекция Moon

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л2,5
Диаметр, см18
Вес, кг1,7
Материал корпусанержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкинержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваБельгия
Цветстальной
Сохраните цвет, вкус и текстуру ингредиентов, обжаривая их в этом воке. Прочная и простая в использовании посуда с быстрым и равномерным распределением тепла. Многослойное и армированное, свободное от ПФОК самое современное антипригарное покрытие для удобного извлечения пищи и легкой чистки. Не содержит ни свинца, ни кадмия. Идеально для жарки с минимальным количеством жиров или без них. Конструкция дна делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное распределение тепла по всей поверхности. Крышка обеспечивает эффективное закрытие: тепло сохраняется внутри кастрюли, что приводит к более быстрому разогреву, три вентиляционных отверстия предотвращают выплескивание.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля BergHOFF Moon 2,5л 4491008 - стоимость товара 2960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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