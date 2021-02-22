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Молочник BergHOFF Eclipse 0,35л 3700025

Артикул: 307249
Молочник BergHOFF Eclipse 0,35л 3700025
1 440 руб. 
2 100 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307249
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Eclipse
filter_noneТовар входит в коллекцию Eclipse

Коллекция Eclipse

БрендBerghoff
Тип товараКухонная утварь
МатериалВитрофарфор
Особенностине использовать на плите и других прямых источниках тепла, подходит для посудомоечной машины
Типмолочники
Стильный яркий дизайн фарфоровой посуды из серии Eclipse вдохновляет на нестандартные кулинарные решения. Ее красивый насыщенный цвет действительно напоминает солнечное затмение. Серия Eclipse отличается безупречным качеством исполнения и обладает прославленными характеристиками посуды Revol: жаропрочность, гигиеничность, вместительность и изящество.


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Молочник BergHOFF Eclipse 0,35л 3700025 - этот товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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