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Нож для сыра BergHOFF Eclipse 9см 3700009

Артикул: 307207
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  • Нож для сыра BergHOFF Eclipse 9см 3700009 - фото 2
  • Нож для сыра BergHOFF Eclipse 9см 3700009 - фото 3
  • Нож для сыра BergHOFF Eclipse 9см 3700009 - фото 4
Нож для сыра BergHOFF Eclipse 9см 3700009 - фото 1
Нож для сыра BergHOFF Eclipse 9см 3700009 - фото 2
Нож для сыра BergHOFF Eclipse 9см 3700009 - фото 3
Нож для сыра BergHOFF Eclipse 9см 3700009 - фото 4
1 260 руб. 
1 800 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307207
В наличии
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Коллекция Eclipse
filter_noneТовар входит в коллекцию Eclipse

Коллекция Eclipse

БрендBerghoff
Тип товара
Длина лезвия, мм90
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиякерамика
Материал ручки (-ек)АБС-пластик с покрытием из термопластичной резины
Керамические ножи удивительно легкие и необыкновенно острые. Они остаются острыми дольше, чем другие типы лезвий. Этот материал нейтрален и не передает запахи и вкусы от одних продуктов к другим. Очень легкие и хорошо сбалансированные, с типичной для линии Eclipse изогнутой рукояткой. Все это не только заботится об их визуальной привлекательности, но также повышает их эргономичность. В комплекте защитный футляр для удобного хранения и дополнительной безопасности.


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Самовывоз невозможен
Нож для сыра BergHOFF Eclipse 9см 3700009 – стоимость товара 1260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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