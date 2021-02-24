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Нож для чистки BergHOFF CollectAndCook 7,5см 4490016

Артикул: 307110
  • Нож для чистки BergHOFF CollectAndCook 7,5см 4490016 - фото 1
  • Нож для чистки BergHOFF CollectAndCook 7,5см 4490016 - фото 2
Нож для чистки BergHOFF CollectAndCook 7,5см 4490016 - фото 1
Нож для чистки BergHOFF CollectAndCook 7,5см 4490016 - фото 2
880 руб. 
1 270 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307110
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция CollectAndCook
filter_noneТовар входит в коллекцию CollectAndCook

Коллекция CollectAndCook

БрендBerghoff
Тип товараНож для очистки
Длина лезвия, мм75
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиякерамика
Материал ручки (-ек)АБС-пластик с покрытием из термопластичной резины
Керамические ножи удивительно легкие и необыкновенно острые. Они остаются острыми дольше, чем другие типы лезвий. Этот материал нейтрален и не передает запахи и вкусы от одних продуктов к другим. Очень легкие и хорошо сбалансированные, с типичной для линии Eclipse изогнутой рукояткой. Все это не только заботится об их визуальной привлекательности, но также повышает их эргономичность. С дополнительным защитным футляром для удобного хранения и дополнительной безопасности. Нож для хлеба - большой нож с зубчатым лезвием. Используется для нарезания продуктов, твердых снаружи и мягких внутри, таких как хлеб и другая выпечка. Также может использоваться для нарезания томатов.


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Самовывоз невозможен
Нож для чистки BergHOFF CollectAndCook 7,5см 4490016 - стоимость товара 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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