FM-трансмиттер ACV FMT-112

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Универсальный и удобный трансмиттер, который значительно расширит возможности Вашей автомагнитолы и станет альтернативой ее замены при недостаточном функционале. Это устройство передает цифровую информацию с носителей Micro SD и USB на магнитолу в режиме диапазона FM, поддерживает файлы MP3. Подключается через прикуриватель и работает от бортовой сети.

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