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FM-трансмиттер ACV FMT-116B

Артикул: 307038
FM-трансмиттер ACV FMT-116B
668 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 307038
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БрендACV
Тип товараТрансмиттер
AUX вход на перед. панелинет
Наличие Bluetoothнет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие usb-портаесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Состояние товарановый
Автомобильный FM-Трансмиттер с Bluetooth Handsfree и зарядным USB-портом 5V/2.4A. Рабочее напряжение 12В~24В (постоянный ток), работает от автомобильного прикуривателя. Функция Bluetooth приёмника для беспроводной передачи музыки с вашего смартфона на любую автомагнитолу по FM каналу.


Теги товара: с usb


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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