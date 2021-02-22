FM-трансмиттер ACV FMT-142 красный

Трансмиттер является отличным решением проблемы, связанной с ограничением функционала автомобильной магнитолы. Это устройство считывает аудиофайлы с SD-карт памяти и накопителей с интерфейсом USB и транслирует их на головное устройство, после чего они воспроизводятся через штатные колонки. FM-трансмиттер FMT-142 от ACV работает в широком частотном диапазоне от 108.0 MHz до 87.5 и выполняет передачу звука через 206 каналов, включается в обычный прикуриватель и не дает дополнительной нагрузки на штатную сеть, так как потребляет мало энергии.