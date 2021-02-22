FM-трансмиттер ACV FMT-114

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FM-трансмиттер, исполненный в классике жанра и имеющий лаконичный дизайн. Он позволит Вам наслаждаться любимой музыкой через USB и значительно расширит эксплуатационные возможности магнитолы. Отсутствие дисковода, SD-слота и разъема USB теперь не станут препятствием для прослушивания Play-листов и книг.

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