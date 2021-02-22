Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчине...

Душевая система AM.PM Like F0780100 Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчине...

Сеты AM.PM с узкой инсталляцией с подвесным унитазом Like FlashClean. Надежная цельная рама шириной 41см более универсальна по сравнению с широкими рамами 50см - подходит для монтажа в узких пространствах. Установленный ресурс - минимум на 150 000 циклов (примерно 20 лет эксплуатации). Полностью готовый к установке комплект: максимально полная комплектация, включающая в себя все крепления, патрубки, заглушки для входной и фановой трубы, звукоизолирующую прокладку, ревизионный короб.

Комплект для инсталляции AM.PM Like IS301.801700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.