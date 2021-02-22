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Комплект для инсталляции AM.PM Like IS301.801700

Артикул: 306960
  • Комплект для инсталяции AM.PM Like IS301.801700 - фото 1
  • Комплект для инсталяции AM.PM Like IS301.801700 - фото 2
Комплект для инсталяции AM.PM Like IS301.801700 - фото 1
Комплект для инсталяции AM.PM Like IS301.801700 - фото 2
33 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 306960
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Коллекция Like
filter_noneТовар входит в коллекцию Like

Коллекция Like

БрендAM.PM
Тип товараКомплект для унитаза
Цвет кнопкибелый
Кол-во режимов смыва2
Комплектацияподвесной унитаз, сиденье, инсталляция, клавиша, комплект креплений, инструкция
Область применениядля подвесного унитаза
Длина, см27.5
Ширина, см41
Высота, см138.5
Сеты AM.PM с узкой инсталляцией с подвесным унитазом Like FlashClean. Надежная цельная рама шириной 41см более универсальна по сравнению с широкими рамами 50см - подходит для монтажа в узких пространствах. Установленный ресурс - минимум на 150 000 циклов (примерно 20 лет эксплуатации). Полностью готовый к установке комплект: максимально полная комплектация, включающая в себя все крепления, патрубки, заглушки для входной и фановой трубы, звукоизолирующую прокладку, ревизионный короб.


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