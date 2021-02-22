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Ведро WasserKRAFT K-622 9062599

Артикул: 306941
  • Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 1
  • Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 2
  • Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 3
  • Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 4
  • Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 5
  • Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 6
Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 1
Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 2
Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 3
Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 4
Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 5
Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - фото 6
5 810 руб. 

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Артикул: 306941
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараВедро
Материалнержавеющая сталь
Длина, см26
Ширина, см29.6
Высота, см37
Вес, кг1.55
Выполнено из нержавеющей стали. Механизм открывания - ножной, педальный. Съемный контейнер из пластика.


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Самовывоз невозможен
Ведро WasserKRAFT K-622 9062599 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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