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Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558

Артикул: 306940
  • Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 1
  • Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 2
  • Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 3
  • Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 4
  • Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 5
  • Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 6
  • Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 7
  • Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 8
Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 1
Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 2
Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 3
Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 4
Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 5
Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 6
Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 7
Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - фото 8
25 370 руб. 

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Артикул: 306940
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 4&nbsp;229 руб./месяц 
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БрендWasserKRAFT
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа30 см
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомда
Наличие излива у смесителяда
Кол-во режимов ручного душа3
Особенностиматериал - латунь
Страна бренда Германия
Цветхром
Высота душевой штанги125 см
Длина душевого шланга150 см
Душевая насадка для комплекта A18801 Thermo производятся из нержавеющей стали. Форсунки из силикона с системой защиты от известковых отложений. Насадка крепится к стойке при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов. Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке. Душевой комплект легко монтируется к стене c помощью двух эксцентриков (подключение смесителя) и одного крепежного элемента (крепление стойки для душа к стене).


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Самовывоз невозможен
Душевая система WasserKRAFT A18801 Thermo с термостатом 9062558 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 25370 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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