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Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653

Артикул: 306925
  • Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 1
  • Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 2
  • Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 3
  • Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 4
Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 1
Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 2
Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 3
Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - фото 4
3 190 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 306925
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараЕршики
Исполнениеметалл/пластик
Установка (монтаж)напольные
Длина, см8.5
Ширина, см8.5
Высота, см38.5
Внутри металлического корпуса пластиковая съемная колба черного цвета. Она обеспечивает легкий и удобный уход за изделием. Щетка и съемная колба произведены из черного пластика. На протяжении всего срока службы цвет не меняется, и изделие сохраняет свой первоначальный вид.


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Самовывоз невозможен
Ершик WasserKRAFT K-1027BLACK 9062653 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3190 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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