Нож для мяса Kamille 5141 33,5см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Kamille
|Тип товара
|Нож для мяса
|Длина лезвия, мм
|205
|Количество предметов в наборе
|1
|Материал лезвия
|нержавеющая сталь
|Материал ручки (-ек)
|ABS-пластик
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