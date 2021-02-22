Термос Diolex DXH-1500-1 1,5л

Универсальный термос может использоваться как для хранения еды (первых и вторых блюд), так и для хранения напитков, что достигается благодаря специальной универсальной пробке. Универсальность пробки заключается в ее конструкции, которая состоит как бы из двух частей. Если открутить верхнюю часть пробки, то получится термос с узким горлом, а в случае выкручивания пробки полностью - термос с широким горлом. Пробка также оснащена кнопкой, благодаря которой можно наливать жидкость, не открывая пробки, что способствует сохранению температуры внутри. Широкое горло позволяет использовать термос для хранения пищи и легко мыть его после использования. Корпус термоса имеет защитное прозрачное покрытие. Термос имеет удобную ручку для переноски, в комплект также входит ремешок для переноса термоса на плече и дополнительная пластиковая чашка.