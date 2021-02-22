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Форма для выпечки Rondell Wavy RDF-436 25*25см

Артикул: 306765
  • Форма для выпечки Rondell Wavy RDF-436 25*25см - фото 1
  • Форма для выпечки Rondell Wavy RDF-436 25*25см - фото 2
Форма для выпечки Rondell Wavy RDF-436 25*25см - фото 1
Форма для выпечки Rondell Wavy RDF-436 25*25см - фото 2
690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306765
В наличии
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БрендRondell
Тип товараФормы для выпечки
Типформа для выпечки
Материалуглеродистая сталь
Размер25х25 см
Форма для духовки Rondell Wavy RDF-436 — настоящая находка не только для кулинаров, но и для любителей красиво подать к столу свой кулинарный шедевр. Форма выполнена из углеродистой стали — этот экологичный и прочный материал позволит качественно готовить любимые блюда и пользоваться формамой долгие годы. В форме используется оптимальная толщина стенок 0,6 мм. При такой толщине блюда пропекаются еще лучше и быстрее. В форме для духовки данной модели предусмотрено усиленное внутреннее антипригарное покрытие Xylan плюс от Whitford, которое позволяет готовить еду без пригорания и с минимальным количеством масла или жира.


Теги товара: металлические


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Самовывоз невозможен
Форма для выпечки Rondell Wavy RDF-436 25*25см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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