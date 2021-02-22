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Форма для запекания Rondell Champagne RDF-416

Артикул: 306761
  • Форма для запекания Rondell Champagne RDF-416 - фото 1
  • Форма для запекания Rondell Champagne RDF-416 - фото 2
Форма для запекания Rondell Champagne RDF-416 - фото 1
Форма для запекания Rondell Champagne RDF-416 - фото 2
1 390 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306761
В наличии
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БрендRondell
Тип товараФормы для выпечки
Типформа для запекания
Материалуглеродистая алюминизированная сталь
Размер30х27 см
Квадратная форма для выпечки Rondell Champagne RDF-416 30х27 см Основной материал: углеродистая алюминизированная сталь толщиной 0,8 см. Этот сверхпрочный, безопасный по составу, легкий материал обладает очень высокими показателями теплопроводности и устойчивости к высоким температурам, посуда из него служит долго даже при ежедневном использовании в духовом шкафу, привлекает своим малым весом и простотой в уходе. Покрытие внутренней поверхности: керамическое антипригарное марки Ceram (не вступает в реакцию с пищевыми продуктами, не боится даже сверхвысоких температур, предотвращает пригорание блюд и их прилипание ко дну и стенкам, защищает сталь от разрушительных воздействий, легко моется). Внешнее покрытие: керамическое (стойко переносит высокие температуры, защищает стальную поверхность, повышает ее эстетические качества, отличается удивительной легкостью в уходе). Ручки: силиконовые, выполнены в виде накладок (специальный термостойкий силикон не теряет своих качеств из-за нахождения в горячей духовке, ручки из него не нагреваются и не скользят).


Теги товара: металлические


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Форма для запекания Rondell Champagne RDF-416 - по цене 1390 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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