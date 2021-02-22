Хлебница Kamille КМ-1108 42*23.5*16,5см

Как известно «Хлеб всему голова» и важно относится к нему с уважением всегда, в том числе, это касается и места его непосредственного хранения. Чтобы продлить срок хлебной жизни, кто-то использует полиэтиленовые пакеты, кто-то - ящички шкафов, встречаются даже любители хранить хлеб в холодильнике или развешивать его в пакетах по дверным ручкам. Но самый надежный и проверенный способ хранения хлеба – это красивая и качественная хлебница, которая прекрасно впишется в Ваш кухонный интерьер