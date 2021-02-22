Как известно «Хлеб всему голова» и важно относится к нему с уважением всегда, в том числе, это касается и места его непосредственного хранения. Чтобы продлить срок хлебной жизни, кто-то использует полиэтиленовые пакеты, кто-то - ящички шкафов, встречаются даже любители хранить хлеб в холодильнике или развешивать его в пакетах по дверным ручкам. Но самый надежный и проверенный способ хранения хлеба – это красивая и качественная хлебница, которая прекрасно впишется в Ваш кухонный интерьер
Хлебница Kamille КМ-1108 42*23.5*16,5см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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