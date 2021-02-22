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Набор кастрюль Lara Bell LR02-103 с чайником

Артикул: 306661
Набор кастрюль Lara Bell LR02-103 с чайником
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 306661
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БрендLara
Тип товараНаборы посуды
Количество предметов в наборе5
Предметы в составе наборакастрюля, чайник
Материал корпусанержавеющая сталь
Внутреннее покрытиебез покрытия
Материал ручки (-ек)силикон
Объем предметов, л2.7+2.5+4.7
Подходит для индукционных плитда
Высота, см12.5
Корпус из нержавеющей стали. Комбинированная полировка. Толщина стенок 0,5 мм. Многослойное термоаккумулирующее капсулированное дно. Крышка из жаропрочного стекла. Экологически чистые материалы. Подходит для использования на газовых, чугунных, стеклокерамических, галогеновых, индукционных конфорках


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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