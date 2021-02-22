Кастрюля Kamille KM-4427

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Материал: литой алюминий. Крышка: жаропрочное стекло. Объем: 6.2 л.Внутренний диаметр: 24см., высота 16,5 см. Антипригарное покрытие: гранит. Тип дна: многослойное. Мерная шкала: нет. Тип ручек: литые (цельнолитые). Крышка с отверстием для выхода пара: да. Цвет: серый. Тип плиты: электрическая, стеклокерамическая, индукционная, газовая. Подходит для мытья в посудомоечной машине: да. Упаковка: цветная картонная коробка

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