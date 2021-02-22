Молоковарка Kamille 5840 1л

Многие любят выпить горячее молоко, а это изделие как раз поможет его качественно и быстро подогреть. Имеет удобную и эффективную форму с эргономичной ручкой, которая не нагревается и приятно ложится в руку. Изготовлен молочник из прочной нержавеющей стали –она отлично проводит тепло и отвечает всем параметрам качества. Специальная структура прибора не допустит, чтобы молоко внутри убежало. Всё дело в двойных стенках, между которыми заливается вода, что создаст эффект «водяной бани». Также у посуды есть полезный свисток, который сообщит, когда молоко внутри будет готово. После использования легко очищается самостоятельно или в посудомоечной машине.