Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр

Набор кастрюль 4 предметов Kamille KM-4935 - состоит из двух кастрюль и двух крышек, которые являются наиболее важными элементами на кухне. Набор содержит кастрюли разных размеров, что позволяет готовить аппетитные блюда из множества ингредиентов. Такие кастрюли это всегда вкусное и здоровое приготовление пищи. Кастрюли выполнены из качественной нержавеющей стали с применением современных технологий производства. Такие кастрюли имеют прекрасный внешний вид, оснащены капсульным дном и отличаются высокой прочностью и долговечностью в использовании.