Ковш Kamille 0613MR 1,3л

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Материал: алюминий. Материал ручки: бакелит, soft touch. Крышка: нет. Диаметр: 16см. Высота: 6.5см. Объем: 1.3л. Тип дна: однослойное. Мерная шкала: нет. Антипргарное покрытие: мраморное. Тип плиты: электрическая, стеклокерамическая, газовая, индукционная. Подходит для мытья в посудомоечной машине: да. Упаковка: этикетка, пэ-пакет.

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