Мельница для специй Kamille 7020

С помощью функциональной мельницы Вы сможете с легкостью завершить Ваше блюдо, добавив к нему свой темперамент и характер. Мельница без труда измельчает соль и перец, при этом сохраняя его аромат. Такая мельница станет идеальным дополнением при сервировке стола, а ее стильный дизайн подойдет к интерьеру любой кухни. Материал: акрил, нержавеющая сталь, керамический механизм Размеры, см: 22*5 Особенности: современный стильный дизайн исключительно безопасные материалы имеет две отдельные емкости не впитывает запахи оснащена керамическим жерновом, устойчивым к коррозии высокое качество помола удобная в использовании, благодаря своей цилиндрической форме легко поддается чистке
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, Столовые приборы
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