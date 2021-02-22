Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л

Кастрюля из нержавеющей стали 1. 5 л Kamille KM - 4920 - нужная и незаменимая вещь на Вашей кухне. Кастрюля выполнена из качественных материалов с использованием современных технологий производства. Такая кастрюля имеет прекрасный внешний вид, оснащена 5-слойным капсульным дном и отличается высокой прочностью и долговечностью в использовании. Благодаря своим эргономичным свойствам, кастрюля будет служить Вам очень долго и принесет только удовольствие от использования.