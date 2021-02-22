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Набор сковород — нужная и незаменимая вещь на Вашей кухне. Сковороды выполнены из качественных материалов с использованием современных технологий. Благодаря своим эргономичным свойствам, такие сковороды будут служить Вам очень долго и принесут только удовольствие от использования. Товар представлен в различном цветовом оформлении без возможности выбора.

Набор сковород Kamille KM-0615 (22см/14см) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.