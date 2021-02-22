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Казан Wok Материал: чугун, с антипригарны покрытием. В комплекте: крышка с арома-ручкой, нейлоновая лопатка, бамбуковые палочки, сетка. Подходит для мытья в посудомоечной машине: нет. Подходит для: индукционной, электрической, газовой и грилевых плит. Упаковка: цветная картонная коробка 30*29.6*12см

Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.