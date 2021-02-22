Казан чугунный Kamille 4806 3,6л

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Kamille
|Тип товара
|Объем, л
|3,6
|Высота, см
|12
|Диаметр, см
|28
|Материал корпуса
|чугун
|Внутреннее покрытие
|тефлоновое
|Крышка в комплекте
|да
|Материал крышки
|термостойкое стекло
|Материал ручки (-ек)
|металл
|Слив
|нет
|Совместимость
|все типы плит/включая индукционные
|Страна производства
|Польша
|Цвет
|черный
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