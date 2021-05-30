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Таймер цифровой программируемый Т-22-12

Артикул: 306544
Таймер цифровой программируемый Т-22-12
948 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306544
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — отсуствует
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БрендNoname
Тип товараТаймер
Марка автомобиляуниверсальный
Дополнительнонапряжение питания 9-20 В
Реле задержки (таймер) предназначен для формирования импульса заранее заданной длительности. контактами встроенного реле. Т-22 рассчитан на ватомобили с напряжением 12В. Длительность выходного импульса задаётся от 1 секунды до 16 миллионов часов.


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Самовывоз невозможен
Таймер цифровой программируемый Т-22-12 - по цене 948 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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