Трекер StarLine M18 GPS, Глонасс (4 sim)

Новое поколение систем охраны и мониторинга от компании Старлайн пополнилось умным трекером StarLine M18. Как и подавляющее большинство моделей, присутствующих на рынке, он определяет координаты по спутниковым группировкам ГЛОНАСС и GPS. При отсутствии спутников в прямой видимости – вычисляет свое местоположение по сигналам базовых станций сотовых операторов стандарта GSM. Основная «фишка» нового устройства – его не нужно подключать напрямую к электрическим цепям автомобиля или другого транспортного средства. Трекер можно использовать с внешним аккумулятором или подключить к стандартному разъему прикуривателя в любом авто. Маяк Starline M18. Туризм – носитель маяка не потеряется и легко будет найдет как товарищами по походу, так и службами МЧС, Забота о безопасности пожилых родственников – не проблема найти заблудившегося путешественника, Контроль за домашними животными - трекер StarLine M18 можно установить на ошейник собаке с целью быстрого поиска. Полный контроль за перемещениями детей без раздражающих звонков с вопросами «Ты где?». SIM-карта со специальным тарифом, оптимизированном для маяков и трекеров, включена в базовую комплектацию, как и кабель для подключения к автомобильному прикуривателю. Маяк Starline M18.