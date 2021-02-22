Трекер StarLine M66-S Глонасс, GPS (1 sim)

Компактный умный трекер StarLine M66 предназначен для умного мониторинга и надежной защиты легкового и грузового транспорта. Защищает. Сообщает. Показывает ! Умный бесплатный мониторинг С помощью простого и удобного мониторинга starline.online вы сможете с точностью до нескольких метров узнать местонахождение своего автомобиля, посмотреть маршрут передвижения Умная автодиагностика Экономьте на диагностике транспортного средства — получайте оповещения о состоянии автомобиля на мобильный телефон или смотрите на сайте starline.online Экономия на КАСКО Экономьте на КАСКО благодаря умному трекеру StarLine М66. Умный StarLine оценит манеру вождения и пробег вашего автомобиля. Водите аккуратно — экономьте на КАСКО Авторизация по Bluetooth Smart Только владелец получает разрешение на поездку после авторизации по персональной метке или смартфону на основе Bluetooth Smart технологии Универсальность Прекрасно подходит как для легкового (+12В), так и для грузового (+24В) транспорта Гиперчувствительность Уникальная GPS+ГЛОНАСС антенна обеспечивает сверхчувствительность и почти моментальное определение точных координат даже в самых сложных условиях