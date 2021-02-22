Массажная подушка ZENET ZET-724

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Zenet
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для бедер, для ног, для плеч, для спины, для шеи, для ягодиц
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|12
|Длина, см
|35
|Материал
|пластик, текстиль
|Функции и режимы
|прогрев, автоотключение
|Ширина, см
|25
|Вес, кг
|1
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