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Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111

Артикул: 306434
  • Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 1
  • Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 2
  • Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 3
  • Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 4
  • Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 5
Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 1
Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 2
Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 3
Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 4
Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - фото 5
2 340 руб. 
3 290 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306434
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой части тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см8.2
Длина, см34
Материалпластик, силикон
Функции и режимывибрация
Ширина, см7.1
Вес, кг0.29
Кожа тела нуждается в таком же интенсивном и регулярном уходе, как и кожа лица. Но мыло и даже гель для душа не способны удалить с ее поверхности плотный слой ороговевшего эпидермиса и глубокие загрязнения, а мочалка и скраб для тела оставляют микротравмы и повреждают защитную водно-жировую пленку на коже. Облегчит задачу силиконовая массажная щетка для тела AMG111 Gezatone для нежного усиленного очищения с функцией вибромассажа Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Массажер для ухода за телом (розовый) Gezatone AMG111 - данный товар вы можете купить по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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