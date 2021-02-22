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Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007

Артикул: 306428
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  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - фото 2
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - фото 3
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - фото 4
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - фото 5
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - фото 1
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - фото 2
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - фото 3
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - фото 4
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - фото 5
4 890 руб. 
5 490 руб. 

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4 490 руб. 

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Артикул: 306428
В наличии
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БрендGezatone
Тип товара
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007


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Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 1007 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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