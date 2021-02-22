Саморез URAL Samorez-55 Silver

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ural
|Тип товара
|Саморез
|Высота, см
|5.5
|Длина, см
|25
|Ширина, см
|5.5
|Дополнительно
|упаковка - блистер
|Особенности
|материал - нержавеющая сталь, цвет серебро
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