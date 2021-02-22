Фазоинвертор ACV SW39-1101

Подойдет для любителей острых ощущений. Благодаря данному чудному устройству звук поистине приобретёт мощь! Грамотное установка и качественно выполненное устройство позволят получать такой звук, что его физически можно будет ощутить всем телом, а в особенности ушами – мало уж точно не покажется. Устройство на вид маленькое, но в нём скрыт великий для автозвука смысл.