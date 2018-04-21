Навигатор туристический Garmin GPSMAP 64 Russian

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Garmin
|Тип товара
|Навигатор туристический
|Вес, кг
|260 г
Описание
Прочный портативный навигатор с GPS, GLONASS и возможностью беспроводного подключения
Цветной экран 2.6" с отличным качеством изображения даже при солнечном свете
Высокочувствительный GPS и GLONASS приемник с антенной quad helix
Предзагруженные карты "Дороги России ТОПО" плюс годовая подписка на спутниковые изображения BirdsEye
3-осевой компас с барометрическим альтиметром
Возможности беспроводного подключения через Bluetooth®или ANT+™
Модель GPSMAP 64st включает цветной экран с диагональю 2.6” и отличным качеством изображения даже при солнечном свете, а также высокочувствительный приемник GPS и GLONASS с антенной quad helix для превосходного приема. Навигатор GPSMAP 64st оснащен электронным 3-осевым компасом, барометрическим альтиметром и возможностями беспроводного подключения. Устройство поставляется с предзагруженными картами "Дороги России ТОПО" и годовой подпиской на спутниковые изображения BirdsEye.
Изучайте местность
Устройство GPSMAP 64st поставляется с встроенной базовой картой мира с затененным рельефом и предзагруженными картами "Дороги России ТОПО" плюс подписка на 1 год на спутниковые изображения BirdsEye. Таким образом, у Вас под рукой будут все необходимые инструменты для пешего туризма и альпинизма. Карты включают в себя национальные, государственные или местные парки и леса, контуры рельефа, информацию о высоте, тропы, реки, озера и различные объекты.
Информация об азимуте
Навигатор GPSMAP 64st оснащен встроенным электронным 3-осевым компасом с компенсацией: Вы будете получать точные показания направления даже в том случае, если Вы перемещаетесь и не держите прибор ровно. Барометрический альтиметр отслеживает изменения барометрического давления для точного определения высоты. Используя график барометрического давления в зависимости от времени, Вы можете следить за изменениями погоды.
Беспроводной обмен данными
Вы можете обмениваться маршрутными точками, треками, маршрутами и тайниками с другими совместимыми устройствами по беспроводному каналу связи. Таким образом, Ваши друзья смогут получить удовольствие от Вашего любимого туристического маршрута или тайника, не дожидаясь подключения к компьютеру. Просто нажмите кнопку «передача» для отправки информации на другой портативный прибор Garmin.
Модель GPSMAP 64st также подключается к таким устройствам Garmin, какVIRB™ и различные датчики (например,tempe™, шагомер и пульсометр).
Оставайтесь на связи
Благодаря функции “Smart Notification” (дословно – умное оповещение) Вы сможете принимать электронные письма, текстовые сообщения и предупреждения с совместимого телефона iPhone® 4s (или поздние версии). Вы всегда будете на связи, и Вам не придется доставать смартфон из рюкзака, чтобы прочесть СМС-ку.
Расчет местоположения
С помощью антенны quad helix и высокочувствительного приемника GPS и GLONASS прибор GPSMAP 64st быстро и точно рассчитывает Ваше местоположение, не теряя сигнал даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах. Преимущество очевидно – Вы можете полностью полагаться на GPSMAP 64st и в глухом лесу, и около высоких зданий и деревьев.
Добавление карт
Модель GPSMAP 64st поставляется со встроенной базовой картой мира с затененным рельефом, предзагруженной картой "Дороги России ТОПО" и годовой подпиской на спутниковые изображения BirdsEye с реалистичной фотографической картинкой. Используя внутреннюю память 8 GB и слот для дополнительных карт памяти microSD™ Вы можете легко добавить другие подробные карты – топографические, морские и автомобильные. Любители пешего туризма могут выбрать карты TOPO 24K, яхтсмены оценят карты BlueChart® g2, а автомобилистам рекомендуем остановиться на дорожных картах City Navigator NT® (см. закладку «Карты»). Кроме того, модель 64st совместима с Garmin Custom Maps – картографическим форматом, который позволяет бесплатно преобразовывать бумажные и электронные карты в загружаемые карты для устройства.
Геокэшинг
Прибор GPSMAP 64st включает все необходимое для геокэшинга - 250,000 предзагруженных тайников с подсказками и описаниями с сайта Geocaching.com и батарею с периодом работы 16 часов. Отказавшись от бумажных распечаток, Вы не только вносите свой вклад в охрану окружающей среды, но также повышаете эффективность геокэшинга. Устройство GPSMAP 64st позволяет хранить и отображать основную информацию, включая местоположение, рельеф, уровень сложности, подсказки и описания. Вам не придется вводить координаты вручную и носить с собой распечатки! Компактный и легкий прибор 64st станет отличным компаньоном для Ваших приключений.
Планируйте следующее путешествие
Займитесь планированием следующего путешествия с BaseCamp™ - программой, предназначенной для просмотра и организации карт, маршрутных точек, маршрутов и треков. Это бесплатное программное обеспечение также позволяет создавать приключения Garmin Adventures, которыми Вы можете обмениваться с друзьями и близкими. BaseCamp отображает на экране Вашего компьютера топографические карты в формате 2-D или 3-D, включая контурные линии и профили высоты. Кроме того, программа позволяет загрузить в прибор неограниченное количество спутниковых изображений (при наличии подписки BirdsEye).
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21.04.2018
Быстро ловит спутники, точность позиционирования на местности 3-4 м, легко загрузились карты OSM, автономность работы
Недостатки:
Нет встроенного компаса, но я использую совместно с обычным магнитным компасом
Комментарий:
Купил для него аккумуляторы Duracell, с ними в режиме активного использования (постоянная запись трека, режим GPS+ГЛОНАСС и частая работа дисплея) сел за 17-18 часов.
21.04.2018
Батарея.
Экран при ярком солнечном освещении.
Предустановленные карты России с водоемами (карты глубин).
Недостатки:
Порядок обновления, установки дополнительных карт (пенсионерам будет тяжеловато это сделать самостоятельно).
Комментарий:
Путешествуя, стал испытывать неудобства с навигацией на мобильных устройствах (телефон, планшет, автомобильный навигатор). Быстро умирает батарея. Особенно в больших городах.
Запланировано бэкпэкерское турне Стамбул - Куала-Лумпур - Сингапур -Тай. В мегаполисах с навигацией на андроиде проблема, плохое (а местами вообще нет) покрытие GPS/GLONASS. Ну и батарея...
Думал купить что то простое, лишь бы трэк писало, но запала эта модель (в 2011 держал в руках GPSMAP 62).
Это первый мой навигатор Garmin, да и вообще - первый туристический.
Денёк неспешно потратил на изучение принципов установки карт, обновления прошивки и т.п.
Концепция в корне отличается от Navitel и OziExplorer.
В итоге вам понадобятся две программы, сложностей ни каких нет.
С пиратскими картами "практически" нет проблем и всегда можно легально поставить OSM карту, коих в интернете навалом.
Идущая в комплекте "Дороги России. РФ. ТОПО." порадовала. Особенно наличие ям на Волге и Ахтубе. В момент покупки, у нас "пошла" селёдка, я выбрал на навигаторе место где бровка максимально подходит к берегу Волги и за пару часов взял 30 штук отличного залома с берега.
С генштабом на Ozi не сравнится, но очень подробная и прокладывает маршрут.
На NiMH 2700мAч аккумуляторах GP (не новых) аппарат честно отработал 21 час 20 минут. Ненавязчиво сообщать о низком заряде батарей стал за 3:20 до отключения. Замечательно.
Экран. Радует меня при ярком солнце. Не знаю что там у американцев за технологии, но в режиме когда экран не светится на полную мощь (автоматом гаснет через 15 сек после нажатия кнопок), всё видно. При этом, чем под более прямым углом падают солнечные лучи на экран, тем ярче картинка карты. Абсолютно ВСЁ видно. Почему на мобильниках-планшетах так не делают, не знаю.