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Вспышка студийная Godox DP300II

Артикул: 231641
  • Вспышка студийная Godox DP300II - фото 1
  • Вспышка студийная Godox DP300II - фото 2
  • Вспышка студийная Godox DP300II - фото 3
  • Вспышка студийная Godox DP300II - фото 4
  • Вспышка студийная Godox DP300II - фото 5
  • Вспышка студийная Godox DP300II - фото 6
Вспышка студийная Godox DP300II - фото 1
Вспышка студийная Godox DP300II - фото 2
Вспышка студийная Godox DP300II - фото 3
Вспышка студийная Godox DP300II - фото 4
Вспышка студийная Godox DP300II - фото 5
Вспышка студийная Godox DP300II - фото 6
11 835 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 231641
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGodox
Тип товараСтудийные фотовспышки
Ведущее число58
Вес, кг2.59
Время перезарядки0.3-1.2 с
Высота, см21.5
Дисплейесть
Длина, см42
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка, сетевой кабель, защитный колпак, пилотная лампа, документация
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см12.5
Студийные вспышки серии DPII со встроенной системой беспроводного управления Godox X отличаются высоким качеством сборки, точной настройкой мощности импульса и стабильностью выходных характеристик. Совместимы с широким спектром светомоделирующих насадок с байонетом Bowens. Отлично подходят для профессиональных фотографов. Успешно используются при съемках свадеб, показов мод, гламурных фотосессий, рекламы и при портретной съемке.


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Вспышка студийная Godox DP300II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11835 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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