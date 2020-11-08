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Зажим Falcon Eyes CLD-22 двойной

Артикул: 231597
Зажим Falcon Eyes CLD-22 двойной
2 560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231597
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараЗажим
Вес, кг0,92
Универсальный зажим Falcon Eyes CLD-22 для крепления под углом 90? двух плоских поверхностей или труб диаметром до 55 мм и установки на них осветительных приборов и другого студийного оборудования. В конструкции предусмотрено посадочное отверстие для шестигранной штанги диаметром 16 мм. Зажим изготовлен из металла, вес 0,41 кг. В комплекте адаптер для установки зажима на плоскую поверхность.


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Зажим Falcon Eyes CLD-22 двойной - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2560 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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