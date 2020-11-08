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Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки

Артикул: 231509
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  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - фото 2
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - фото 3
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - фото 4
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - фото 5
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - фото 1
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - фото 2
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - фото 3
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - фото 4
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - фото 5
3 608 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 231509
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект студийного оборудования
Цветовая температура3200К
КомплектацияЛампа ML-50 (50Вт) — 2шт., Фотобокс PBF-50AB (50?50?50 см) — 1шт., Стойка PSH-55 — 1шт.
Состояние товарановый
Комплект PBK-50AB-2LS на базе фотобокса (лайтбокса) с двумя галогенными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Фотобокс размером 50х50х50 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Софтбокс быстро подготавливается к работе, а благодаря своей конструкции – ткань стенок не мнется. Четыре фона в комплекте – черный, красный, синий и белый. Осветители из комплекта с галогенными лампами мощностью 50 Вт каждая (3200К), в основание осветителей встроены выдвижные ножки. Для установки фотоаппарата в комплект входит специальная стойка.


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Самовывоз невозможен
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для макросъемки - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3608 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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