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Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный

Артикул: 231347
  • Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 7
Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - фото 7
37 768 руб. 
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+ 397 КэтКоинов
Артикул: 231347
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGodox
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт200
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура5600+/-200 К
БайонетBowens
Размеры, см39х23х13
Вес, кг3.16
Светодиодный осветитель Godox SL-200W один из самых мощных в своем класе и предназначен для видео- и фотосъемки. Данный осветительный прибор будет очень интересен не только видеографам, но и многим фотографам. Одной из главной особенностей Godox LED SL-200W есть то, что прибор оснащен самым распространенным байонетом типа bowens. Это позволяет использовать широчайший спектр студийных аксессуаров и модификаторов света, которые используются в студийной съемке, например: софтбоксы, портретные тарелки, рефлекторы, тубусы и.д. Godox SL-200W выдает мощный световой поток до 12000Lux/m, что эквивалентно мощности галогенной лампы 2000Вт и при этом потребляет всего 200Вт энергии. Такая мощность дает возможность использовать достаточно большие софтбоксы, и освещать большие площади.


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Самовывоз невозможен
Осветитель светодиодный Godox SL-200W студийный - стоимость товара 37768 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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