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Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-3

Артикул: 231172
Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-3
1 830 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231172
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСинхронизаторы
Синхронизатор ИК TR-3 предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры со вспышками (оборудованными «светоловушкой») с помощью импульса света в инфракрасном диапазоне. Имеет поворотный излучатель, который может отклоняться на 90 градусов, это позволяет равномерно распределить «поджигающий» импульс по всей площади студии. Синхронизатор устанавливается на горячий башмак фотокамеры и запускает импульсные светильники синхронно с затвором камеры. Работает практически со всеми импульсными приборами. Главной особенностью ИК синхронизации является возможность запуска любого количества вспышек, оборудованных светоприемником («светоловушкой») и находящихся в прямой видимости. Т.к. большинство фотопленок и цифровых фотоаппаратов не чувствительны к свету в этом диапазоне, то свет от синхронизатора не оказывает влияние на световую схему. Напряжение на контактах синхронизатора TR-3 менее 10 В, что позволяет использовать его со всеми современными фотоаппаратами. Питание осуществляется от двух батарей 1,5 В типа АА. Дистанция срабатывания — до 10 м.


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Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-3 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1830 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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