Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 30160 BW для студ.всп.

Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 30160 BW — световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 30?160 см. Софтбоксы с соотношением сторон более чем 1:3 называют стрипбоксами, их используют для ростовой съемки, создания градиентной подсветки на фоне, в предметной съемке для получения яркого длинного блика, и там, где нужно получить направленный узкий свет, например для подсветки волос и плеч сверху. Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки FEA-SB 30160 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 145 мм). Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол для хранения.
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