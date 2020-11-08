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Софтбокс Falcon Eyes FESB 30150 BW для студ.всп. (складной)

Артикул: 231127
Описание товара скоро будет готово,
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4 254 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 231127
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСофтбокс
ФормаПрямоугольная
БайонетBowens (сменное кольцо, диаметр 152 мм)
Размеры, см30х150 
Софтбокс FESB 30150 BW быстроскладной — световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens (мощность пилотного света не более 300 Вт, байонетное кольцо сменное, диаметр кольца 152 мм), предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 30х150 см. Софтбоксы с соотношением сторон более чем 1:3 называют стрипбоксами, их используют для ростовой съемки, создания градиентной подсветки на фоне, в предметной съемке для получения яркого длинного блика, и там, где нужно получить направленный узкий свет, например для подсветки волос и плеч сверху. Запатентованная конструкция представляет собой складной каркас изготовленный из нейлоновых спиц и механизмов фиксации положения, который позволяет собирать и разбирать софтбокс за несколько секунд. Устройство включает в себя отражатель, внешний и внутренний рассеивающий экран, адаптер с байонетным креплением. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Гибкие нейлоновые спицы быстро раскладываются и фиксируются в рабочем положении. Установленный на приборе октобокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. В комплекте чехол для хранения.


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Самовывоз невозможен
Софтбокс Falcon Eyes FESB 30150 BW для студ.всп. (складной) – стоимость товара 4254 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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