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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии

Артикул: 231079
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 5
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 6
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото 6
2 297 руб. 
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Артикул: 231079
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтойка-тренога
Минимальная высота, см79
Максимальная нагрузка, кг4
Амортизаторвоздушный
Вес, кг1,15
Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для установки цифровых камер. Секции стойки-треноги, ножки, зажимы изготовлены из алюминиевого сплава. Максимальная высота составляет 240 см, а конструкция из 4-х секций позволила обеспечить минимальную рабочую высоту 79 см. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность техники от удара при слишком быстром складывании секций (например, при непреднамеренном ослаблении зажима-фиксатора). Шаровая головка установлена на съемный стандартный адаптер-шпигот 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”. Конструкция наконечника верхней секции стойки позволяет устанавливать шпигот как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка составляет 4 кг.


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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - этот товар вы можете купить по цене 2297 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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