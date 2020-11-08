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Тарелка портретная Falcon Eyes SoftLight Octa 100 BW складная

Артикул: 231056
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8 647 руб. 
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Артикул: 231056
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТарелка портретная
Вес, кг2,9
Высота, см21
Длина, см64
Ширина, см21
Falcon Eyes SoftLight Octa 100 BW – быстроскладная универсальная портретная тарелка (beauty dish) диаметром 100 см и байонетом Bowens, предназначена для использования с импульсными источниками света или светодиодными источниками постоянного света мощностью до 300 Вт. В сложенном виде тарелка занимает мало места и помещается в сумку размером 64х20х20 см (сумка входит в комплект поставки). Конструкция тарелки представляет собой основание со специальным механизмом раскладывания спиц и натянутым на каркас тканевым серебристым рефлектором. При раскладывании происходит автоматическая фиксация спицы, а для того чтобы сложить тарелку необходимо лишь отпустить специальный стопор на каждой спице. В комплект входит металлический дефлектор, тканевый внутренний рассеиватель с серебристой вставкой, внешний рассеиватель на липучке и сотовая насадка с ячейками 4х4 см. Тарелка быстро подготавливается к работе, сборка занимает несколько секунд – достаточно просто разложить спицы и установить необходимую насадку. Установленную на приборе тарелку можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на основании с внешней стороны. Портретная тарелка применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки. 16-и спицевый каркас позволяет сформировать круглые блики, это особенно востребовано в портретной съемке для формирования естественных бликов в глазах модели. С помощью липучки (по всему периметру) к «козырьку» тарелки можно прикрепить соты. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.


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Тарелка портретная Falcon Eyes SoftLight Octa 100 BW складная - этот товар вы можете купить по цене 8647 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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