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Фон Falcon Eyes FB-07 FB-3060 зеленый (бязь)

Артикул: 230909
Фон Falcon Eyes FB-07 FB-3060 зеленый (бязь)
4 461 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230909
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотофоны
Вес, кг2.4
Высота, см300
Ширина, см600
Состояние товарановый
Фон FB-07 FB-3060 зеленый тканевый, используются как для выездных съемок, так и в студии. Бязь — хлопчатобумажная ткань полотняного плетения, плотная, что делает изделие очень прочным и долговечным. Бязевый фон подходит для многократного использования, хорошо держит краску, не линяет и не деформируется даже при стирке в горячей воде. Его можно гладить на высоком температурном режиме. Каждый фон представляет собой цельное полотно ткани, прошит по периметру и имеет специальный рукав для перекладины. Благодаря текстуре, ткань не бликует при вспышке. Особенностью тканевого фона является его эластичность, это можно использовать при съемке, для получения фактурной поверхности (например со складками), или для того чтобы застелить любую поверхность. Имеет небольшой вес и легко сворачивается для транспортировки.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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