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Главная Автотовары Аксессуары для автомобиля Компрессоры автомобильные Black & Decker Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп]

Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп]

Артикул: 230778
  • Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 1
  • Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 2
  • Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 3
  • Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 4
  • Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 5
  • Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 6
  • Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 7
Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 1
Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 2
Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 3
Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 4
Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 5
Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 6
Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - фото 7
3 620 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 230778
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендBlack & Decker
Тип товара
Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп]


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Компрессор автомобильный B&D ASI400-XJ [12В; 160Psi; 11Бар; 2-шланга; цифр. дисп] - данный товар вы можете купить по цене по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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