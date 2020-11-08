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Наушники SoundPeats True Mini черные

Артикул: 230759
Беспроводные наушники с микрофоном True Mini, BT 5.0, зарядный футляр 310 мАч, черный, SoundPeats
3 650 руб. 
4 900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230759
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендSoundPeats
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявкладыши
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Разъём наушниковmicro USB
Беспроводные наушники с микрофоном True Mini в зарядном футляре.


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Наушники SoundPeats True Mini черные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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