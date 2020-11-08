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Умные часы Prolike для женщин PLSW5500SL серебро

Артикул: 230733
Умные часы Prolike для женщин PLSW5500SL серебро
1 960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230733
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1год
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БрендProlike
Тип товараУмные часы
Поддержка платформAndroid, iOS
Наличие экранаесть
Тип разъема для зарядкисвой собственный
Цвета браслета, ремешкачерный
Цвета корпусасеребро
Высота, см1.3
Кнопка жизнинет
Поддержка NFCнет
Длина, см4.3
Ширина, см4.3
Вес, кг0.123
Умные часы Prolike для женщин PLSW5500BK. Утонченный дизайн часов не содержит лишних элементов и выглядит гармонично. Помимо большого количества функций для поддержания здорового образа жизни, часы оснащены функцией “женский календарь”, которая будет весьма полезна женщинам в повседневной жизни и позволит им еще эффективнее следить за собственным здоровьем.


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Теги товара: С дисплеем.


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Умные часы Prolike для женщин PLSW5500SL серебро - данный товар вы можете купить по цене по цене 1960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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