8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP

Артикул: 230720
  • Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP - фото 1
  • Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP - фото 2
  • Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP - фото 3
  • Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP - фото 4
Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP - фото 1
Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP - фото 2
Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP - фото 3
Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP - фото 4
10 490 руб. 
Купить
+ 110 КэтКоинов
Артикул: 230720
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Поделиться:
Получить подарок
БрендTrendVision
Тип товара
Датчик удара (G-сенсор)есть
Диагональ экрана, дюйм4,3
Кол-во камер1
Конструкциязеркало заднего вида, с экраном
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Наличие GPSесть
Режим записициклическая, запись без разрывов
Угол обзора135° (по диагонали), 103° (по ширине)
Емкость аккумулятора300 мАч
Ночная съемкаесть
Состояние товарановый
Вес, кг310 г
Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Видеорегистратор TRENDVISION MR-700GP - стоимость товара 10490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...