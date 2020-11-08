Снегоуборщик Huter SGC 4100L (70/7/15) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 38690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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